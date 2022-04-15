Жители высотки в Буче превратили ее в крепость: сплоченность людей помогла им пережить самые трудные времена

Руководитель ОСМД взяла на себя роль главы и не разрешала сдаваться.

В Буче из более 20 разрушенных многоэтажек две восстановлению не подлежат. В настоящее время рассматривают вопросы демонтажа наиболее поврежденных высоток. Вместе с тем протягивают новую линию электропередач. Улицы города почти полностью освободили от обломков снарядов и стекла. Сами же бучанцы понемногу возвращаются домой и берутся за ремонт.

Об этом говорится в ТСН.

А в одной из высоток жители обустроили маленькую кухню прямо в подъезде и впервые за месяц здесь могут приготовить еду на газе. Баллоны выдала мэрия, потому что в квартирах газ выключили еще в начале войны, а с ним и свет, и воду. Рядом во дворе греют воду на чай, а стол накрывают прямо на скамье. Продукты, которые привезли волонтеры, делят на 10 семей, которые жили в высотке все время оккупации. Говорят, больше всего ждали хлеба, потому что не ели его почти месяц. «Когда привезли первый хлеб, ломоть сала и луковица. И мы его ели. Ели, и что вам сказать, что слезы на глазах», – вспоминают местные.

Все авиаудары, обстрелы из артиллерии и стрелковые бои на улицах Бучи эта высотка выдержала просто чудом, говорят ее жители. Пока оккупанты крушили соседние высотки, этот дом словно знал, что должен уберечь жизнь десятков людей. Здесь создали настоящий островок безопасности - глава ОСМД и в самые жаркие дни не оставила своего дела. Особенно объединила вокруг себя всех соседей. «Я прихожу домой и действительно плачу. Мне тяжело. Но если бы я их не поддерживала, мы, может, и не выжили бы. Я всегда говорила, что все будет хорошо. Мы выживем. Мы украинцы! Мы выдержим! Девушки, ребята, нам нужно выдержать», – говорит Галина.

Все держались вместе и даже не выходили со двора. В такой изоляции прожили почти все дни оккупации. И даже не знали обо всех страшных преступлениях, которыеисовершает российская армия на улицах Бучи: о мародерствах российских солдат и об убийствах мирных людей, и изнасиловании женщин и детей. Но беда прийшли и в их дом. Пуля российского солдата оборвала жизнь соседа Сергея, когда он пошел гулять с собакой на соседнюю улицу. Хоронить мужчину пошли также всем домом. Хотя и знали, что в соседней высотке подстерегает снайпер. «Взяли рядно то, что у нас было. Ребята положили на рядно. В тачку положили. Он еще теплый, все. И так сюда, по этой дороге и вели. Но везли и боялись, потому что там снайпер. Наш Соляник Сергей. Мы здесь его похоронили, табличку сделали, крест сделали, что смогли на то время», — показывают соседи.

Опыт бучанцев: как люди самоорганизуются и сохраняют жизнь друг другус

Могилой для Сергея стала яма, вырытая соседями на стройплощадке рядом с домом. Уже со временем здесь появились и другие захоронения, а ныне уже забрали тела. А их могло быть еще больше, говорит Михаил. Ведь и сам попал под ливень вражеских пуль, когда готовил еду во дворе. С тех пор со двора ни ногой, вспоминают жители. Опасаясь расстрелов, решили заблокировать и сам дом. Галина придумала самодельный замок, который однажды спас их от непрошенных вооруженных гостей. Такими устройствами, что блокировали дверь изнутри, оборудовали все три подъезда и до сих пор плотно запирают дверь на ночь, чтобы не влез никто чужой.

Даже когда обстрелы стихли, люди продолжают держаться вместе.

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