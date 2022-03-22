Провокация от спецслужб РФ: жители Закарпатья получают смс с призывами вражды по отношению к венгерской общине

Провокация от спецслужб РФ: жители Закарпатья получают смс с призывами вражды по отношению к венгерской общине

На Закарпатье оккупанты пытаются проводить информационно-психологическую спецоперацию.

Жителям Закарпатья поступают смс-сообщения провокационного характера с призывом к разжиганию вражды относительно венгерской общины в Украине.

Россияне проводят информационно-психологическую спецоперацию в Закарпатье.

Об этом сообщил политолог Михаил Басараб в Facebook.

"Задача россиян провоцировать среди украинцев агрессию против страны-члена ЕС и НАТО. Это давние и хорошо известные методы работы российских спецслужб", — написал он.

Он также подчеркнул, что, несмотря на публичные заявления венгерских чиновников, Евросоюз и Альянс консенсусными решениями оказывают Украине жизненно важное поддержку.

Напомним, представители венгерской общины получали угрозы в соцсетях.

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