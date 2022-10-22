Жители Зеленодольска впервые за время войны в тишине и решаются выходить на улицу

Жители Зеленодольска впервые за время войны в слышат тишину уже вторую неделю и наконец-то решаются выходить на улицу, говорится в ТСН.

Город Зеленодольск, что в Криворожском районе, медленно переводит дыхание и осторожно возвращается к жизни после полугода ежедневных обстрелов.

В Зеленодольске люди все смелее выходят на улицу, наслаждаются такой желанной тишиной. "Две недели у нас было тихо, уже третья неделя у нас идет, а громко у нас пол года было, так громко, очень громко и страшно", — рассказывает местная жительница Наталья.

Женщины посмеются, но это смех сквозь слезы, потому что в их квартирах полностью выбиты окна. Холод такой, что на улице сейчас теплее. Говорят, часто прилеты становились настолько неожиданно, что не успевали прятаться, а просто приходилось закрывать голову руками.

Другую соседку от ранения спасло покрывало, которым завесило окно. "Напротив нашего окна как раз оно разорвалось, я не успела убежать. Хорошо, что окно закрыто покрывалом, стекло полетело во все стороны, а покрывало немного задержало его", — говорит Нина.

В городе активно работают коммунальщики, строители латают дыры на фасадах домов. Признаются, что часто делали это под канонаду обстрелов. "В буквальном смысле под угрозой, сирена, не сирена, люди работают Надо восстанавливать вовремя это все и не ждали, пока закончится", — говорят они.

Стеклят витражные окна и спортивного комплекса, предыдущие выбили во время обстрела из "Градов". "Месяц назад это был прилет "Града", где-то было 9 прилетов на стадион, на зал. Стекло тогда легло 360 квадратных метров", – рассказывает директор.

Пол года непрерывных обстрелов Зеленодольска! Местные впервые слышат тишину

Треть зданий в Зеленодольске повреждены, семьсот квартир разрушены. Все это сейчас пытаются восстановить к зиме, рассказывает мэр. "Наши почти все школы получили повреждения, детские сады, ЦНАПы, очень много работы по восстановлению и мы стараемся как можно быстрее восстановить это. Чтобы когда наступит мир и придет победа наши дети и люди зашли в оставшиеся в нормальном состоянии здания", — говорит городской голова Зеленодольска Дмитрий Невеселый.

В изуродованный войной Зеленодольск медленно возвращаются его жители. Почти половина тех, кто вынужден был убегать от обстрелов, уже снова дома.

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