Жительница Бородянки после пережитого голода и террора оккупантов рассказала, как российские солдаты пытали ее соседа (фото)

Жители Бородянки с ужасом переживали оккупацию России.
Город Бородянка, что в 50 километрах от Киева, был более месяца в аду непрерывных боев между российской и украинской армиями. Жители с ужасом переживали российскую оккупацию.
Об этом рассказывает французский фотограф Филипп де Пульпике, ныне работающий в Украине.
На его странице говорится о пожилых супругах из Бородянки, которые провели 8 дней в яме в подвале своего дома в то время, как россияне несколько дней стреляли на улице, прямо перед их домом. Зина и Николай терпели голод и террор оккупантов. Женщина вспоминает, как своими глазами видела, как российские солдаты пытали их соседа.
"Они заставили его держать камни на расстоянии вытянутой руки и заставляли под угрозой оружия сгибать ноги, не останавливаясь. Если он не мог этого сделать, они говорили, что они прострелят ему ноги", – рассказывает женщина.
Напомним, 53-летний мужчина рассказал о пережитом терроре в Буче. Россияне, в частности, дали ему 20 минут, чтобы зарыть изуродованное тело друга.
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