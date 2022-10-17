Жительница Херсонщины рассказала, как оккупанты расстреляли из автомата ее малолетнего внука

Отца убитого ребенка с оружием у виска возили по селу, чтобы заставить молчать о преступлении.

Жительница деоккупированной Новоалександровки Херсонской области рассказала, что российские оккупанты расстреляли из автомата ее малолетнего внука, когда он шел по улице со своим отцом.

Видео ужасной истории зверст россиян опубликовал в Телеграмме начальник Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Автоматная очередь – в спину ребенку... Так поступили оккупанты с внуком жительницы Новоалександровки... Отца убитого ребенка с оружием у виска возили по селу, чтобы заставить молчать о зверствах россиян", — написал Янушевич.

Женщина рассказала, что ее внука Михаила оккупанты расстреляли 16 апреля. Он шел с отцом за гуманитарной помощью.

Россияне сказали местным, что на месте преступления была "огневая точка" и якобы произошла перестрелка с украинским снайпером. Вину за зверство захватчики тоже пытались переложить на "украинского снайпера", но жители Новоалександровки хорошо понимали, что убийство – дело рук кровавых оккупантов. Тело мальчика не хотели сначала отдавать и увезли в оккупированную Каховку.

Военные преступления оккупантов

После деоккупации каждого населенного пункта местные жители рассказывают жуткие истории о зверствах оккупантов и их военных преступлениях.

Так, во время оккупации Харьковщины оккупанты расстреляли четырех человек в погребе. В деоккупированных Святогорске и Лимане эксгумировали 78 тел: среди них — годовалого младенца.

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