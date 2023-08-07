Жительница Николаевской области собирала данные для РФ для ракетного удара во время визита Зеленского (фото)

Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

СБУ задержала российскую информаторку, жительницу Очакова, собиравшую разведывательные данные, чтобы Россия нанесла воздушный удар по Николаевщине во время визита Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Служба безопасности задержала информаторку спецслужб России, которая накануне недавней рабочей поездки президента Украины в Николаевскую область собирала разведданные о запланированном визите. В первую очередь злоумышленница пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута главы государства на территории области", — говорится в сообщении.

Однако сотрудники СБУ заблаговременно получили информацию о разведывательно-подрывной деятельности предательницы и позаботились о дополнительных мерах безопасности во время визита. В дальнейшем украинская спецслужба продолжила документировать преступные действия приспешницы РФ, чтобы получить новые данные о ее российских "кураторах" и полученных задачах.

"Это позволило установить, что вражеская информатор имела и другие цели. В частности, выявить локацию систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ в районе Очакова. По имеющимся данным, кафиры планировали использовать эту информацию для подготовки нового массированного воздушного удара по Николаевщине. Сотрудники СБУ задержали приспешницу России "на горячем" при попытке передачи разведданных захватчикам", — отмечает украинская спецслужба.

СБУ задержала жительницу Николаевщины, которая готовила ракетный удар во время визита Зеленского / Фото: СБУ

СБУ задержала жительницу Николаевщины, которая готовила ракетный удар во время визита Зеленского / Фото: СБУ

СБУ задержала жительницу Николаевщины, которая готовила ракетный удар во время визита Зеленского / Фото: СБУ

СБУ задержала жительницу Николаевщины, которая готовила ракетный удар во время визита Зеленского / Фото: СБУ

СБУ задержала жительницу Николаевщины, которая готовила ракетный удар во время визита Зеленского / Фото: СБУ

Как установили СБУ, злоумышленницей оказалась бывшая продавщица в военном магазине на территории одной из воинских частей региона. Для сбора развединформации она объезжала территорию района и снимала локации украинских объектов.

Кроме того, она пыталась ночью получить нужные сведения через собственные связи, в частности в социальных учреждениях региона.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

В настоящее время фигурантке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и возможна дополнительная квалификация ее действий против государства.

Напомним, по данным СБУ, Россия хочет использовать "вагнеровцев" для вовлечения Беларуси в войну против Украины.

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