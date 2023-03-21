Жительницу Херсонщины приговорили к 5 годам тюрьмы за организацию "референдума"

Во вторник, 21 марта, к пяти годам лишения свободы приговорили жительницу Херсонской области, которая участвовала в проведении псевдореферендума в регионе.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Жительницу Чернобыевской территориальной громады Херсонской области признали виновной в коллаборационизме (ч. 5 ст. 111-1 УКУ). Ее приговорили к пяти годам лишения свободы.

Кроме того, женщину лишили права занимать должности в органах госвласти. Также ей в течение 10 лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом.

"Обвиняемая добровольно участвовала в проведении организованного оккупационными властями так называемого "референдума" по выходу из состава Украины и присоединению к РФ временно оккупированной территории Херсонской области. С 23 по 27 сентября 2022 года женщина в сопровождении вооруженных представителей РФ ходила по домам местных жителей, призывая их участвовать в незаконном голосовании, после завершения псевдоволеизъявления она передала бюллетени военным РФ, за что получила "вознаграждение" в рублях", — говорится в сообщении.

Коллаборантку разоблачили и задержали на деоккупированной территории Херсонской области.

Напомним, в Одессе задержан коммунальщик, разведывавший позиции ПВО для России.

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