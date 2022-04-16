Жителям грозит голодная смерть, еда заканчивается: какая ситуация в Мариуполе на утро 16 апреля

Жителям грозит голодная смерть, еда заканчивается: какая ситуация в Мариуполе на утро 16 апреля

Что происходит в Мариуполе.

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Около 95% города разрушены российскими оккупантами. Там нет света, воды, отопления, связи, еда заканчивается. Сколько человек остается в городе – неизвестно.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 15 апреля.

"Дальнейшая судьба пока неизвестна": в Мариуполе от 5 до 10% мужчин оккупанты вывозят в "ДНР"

Процедура фильтрации в Мариуполе набрала максимальные обороты. В фильтрационных лагерях 100% мужчин после допросов и издевательств разделяют с другими и проводят отдельные допросы, включая инсценировку расстрела. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

В Мариуполе заканчиваются запасы пищи и воды, жителям окруженных оккупантами городов грозит голодная смерть — ООН

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) призвала обеспечить ей доступ к жителям окруженных российскими оккупантами украинских городов и зонам боевых действий, в первую очередь Мариуполю, поскольку им может грозить голодная смерть.

"Зачистка неблагонадежных": россияне проводят в Мариуполе "перепись населения"

В Мариуполе российские захватчики проводят "перепись населения, чтобы "почистить неблагонадежных", сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По предварительным данным, российские захватчики выдавали пропуска, чтобы обеспечить контроль за выдачей гуманитарной помощи. На самом деле, они делали перепись, чтобы обозначить" .

Боевые действия в Мариуполе набирают ярость, оккупанты готовятся к штурму "Азовстали"

В Мариуполе усиливаются боевые действия, российские оккупанты готовятся к штурму "Азовстали" и порта.

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"Боевые действий набирают ярость. Оккупанты бросают все на штурм города. Появление бомбардировщиков ТУ говорит о намерениях штурма "Азовстали" и порта после использования авиабомб большой мощности вроде ФАБ-3000 и др. Все указывает на невозможность взять город без высшего уровня людей оружия массового поражения", — подчеркнул советник мэра Мариуполя.

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Зеленский провел совещание с силовиками для спасения наших людей в Мариуполе

В пятницу, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел важную встречу со всеми руководителями силового блока государства, на которой обсуждалась ситуация в Мариуполе.

Арестович прокомментировал видео прогулок оккупантов Мариуполем в пропагандистских СМИ России

Советник главы офиса президента Алексей Арестович прокомментировал то, что в пропагандистских СМИ России показывают, как оккупантов гуляют по улицам Мариуполя. Так, в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину политик отметил, что город, где до сих пор идут ожесточенные бои, разделен на 4 района. Поскольку кафиры захватили немалую территорию, то могут спокойно снимать постановочные видео.

В Мариуполе оккупанты постоянно убирают тела погибших горожан с улиц, дворов, братских могил

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире информационного телемарафона.

"Третий день подряд из города не выпускают (гражданских людей – ред.) даже на частных автомобилях. Они (оккупанты – ред.) постоянно работают в городе над тем, что убирают тела погибших мариупольцев. Очень четко понимая, что им отвечать за эти преступления ", – сказал Кириленко.

Российские оккупанты реинкарнировали ГУЛАГ и Освенцим в Мариуполе – горсовет

"Путин, верный последователь Гитлера и Сталина, реализует в Мариуполе свои извращенные мечты. Геноцид, крематории, гетто, а теперь ГУЛАГ. Это все мы видим в городе именно сейчас. Стало известно об очередном нововведении оккупантов. Теперь жители могут получить еду, если отбудут трудовую повинность на разборе завалов", – говорится в сообщении Мариупольского городского совета.

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Оккупанты впервые обстреляли Мариуполь дальними бомбардировщиками Ту-22М3

Впервые с начала полномасштабного нападения РФ оккупанты нанесли бомбовые удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3. Воздушный удар произошел по городу Мариуполь. Об этом сказал спикер МОУ полковник Александр Мотузяник во время брифинга.

"Враг продолжает сосредоточивать усилия на подготовке к наступлению на востоке Украины, установлении контроля над территориями Донецкой и Луганской областей и обеспечении сухопутного коридора с оккупированным Крымом", — сказал он.

Как люди выжили во время бомбардировки драматического театра в Мариуполе

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