Жителям оккупированных территорий Украины россияне также будут присылать электронные повестки – Федоров

За последние две недели из Мелитополя уехали две тысячи человек.

Закон РФ о едином реестре военнообязанных, предусматривающий введение электронных повесток, может затронуть и жителей временно оккупированных территорий Украины. В частности, в Запорожской области оккупанты уже могут раздавать электронные повестки, проводя мобилизационные мероприятия.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Если раньше мобилизация была скрытая и жильцы могли ее избежать, не выходя из дома, то теперь она точно началась", – сказал он.

По словам Федорова, в первую очередь мобилизация коснется тех украинцев, которые получили российские паспорта и таким образом попали в электронный реестр РФ. В то же время, это не означает, что для других мелитопольцев угроза отсутствует.

"В законе написано, что между собой органы будут обмениваться реестрами. Например, если наши жители обратились в больницу в городе Мелитополь и попали в реестр, то они сразу попадают и в реестр тех, кто потенциально может получить повестку", — пояснил мэр.

Под мобилизацию РФ также могут попасть те лица, которые получали материальную помощь от оккупационных властей.

Иван Федоров призвал людей, по возможности, выезжать с оккупированных Россией территорий.

Напомним, Госдума РФ 11 апреля приняла закон о едином реестре военнообязанных, в соответствии с которым мужчинам будут отправлять электронные повестки и запретят выезд за границу.

Президент РФ Владимир Путин 14 апреля подписал закон о едином реестре военнообязанных, предусматривающий введение электронных повесток. Согласно новому закону, повестки могут направляться гражданам России в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.

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