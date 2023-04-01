Жителям Ростова не до смеха: 1 апреля раздался мощный взрыв в небе над городом (видео)

Похожую ситуацию в прошлый раз местный губернатор объяснил пролетом над Ростовом самолета в сверхзвуковом режиме.

Вечером в субботу, 1 апреля, из разных районов российского города Ростова-на-Дону и даже соседнего Новочеркасска поступали сообщения от людей, которых испугал звук, похожий на мощный взрыв в небе. Ударную волну почувствовали жителей некоторых домов, в припаркованных машинах сработала сигнализация.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Судя по записям из нескольких камер наблюдения, взрыв произошел в 21:18.

Взрыв слышали жители северной части областного центра России, а также в таких населенных пунктах, как Шахты, Чалтырь, Новошахтинск и Новочеркасск.

Похожую ситуацию 29 марта местный губернатор Василий Голубев объяснил пролетом над Ростовом самолета в сверхзвуковом режиме.

Пока официальных комментариев по поводу инцидента не обнародуют.

Напомним, в минувшую субботу, 25 марта, жители Ростовской области России дважды в сутки были напуганы звуками, похожими на взрывы. О "хлопке" в соцсетях писали, в частности, очевидцы в Азове, Чалтыре, части Ростова и нескольких населенных пунктах.

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