Жителям Волыни и Ровенщины нужно эвакуироваться? ОВА – о ситуации на границе с Беларусью

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль прокомментировал ситуацию украинско-белорусской границе. Он подчеркнул, что там все спокойно.

Об этом глава Ровенской ОВА написал на своем телеграмм-канале.

Виталий Коваль отметил, что ситуация на севере Ровенщины спокойная. На границе с Беларусью несут службу Силы обороны.

"Друзья, на севере Ровенщины — все спокойно. Никаких изменений по ту сторону государственной границы не наблюдаем. Как всегда наши бойцы — ВСУ, ТрО, добровольцы — в полной готовности и хорошем моральном духе. Время от времени телеграмм-каналами ходят предположения об эфемерных угрозах нападения со стороны Беларуси. В частности, сегодня. Но оснований для них — нет. Доверяем только официальным источникам информации!", — написал Виталий Коваль.

Ранее украинский военный Валерий Маркус заявил, что жителям Волынской и Ровенской областей, граничащих с Беларусью, лучше на время выехать в более безопасные места.

"Кто проживает в северо-западной части Ровенской области и северо-восточной Волынской области, на ближайший месяц рекомендую где-то уехать отдохнуть. Как все будет хорошо, спокойно себе вернетесь", — написал Маркус, что вызвалу волну обсуждений в Сети.

Угроза повторного наступления на Украину со стороны Беларуси

24 февраля российская оккупационная армия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Одно из направлений, откуда оккупанты двинулись на наше государство, стала Беларусь. Оккупационная армия пыталась таким образом захватить Киев, чтобы установить в нашей столице марионеточный режим. Однако украинские защитники уничтожили оккупантов.

Сейчас по данным Генштаба, на территории Беларуси происходит доукомплектование подразделений вооруженных сил страны-агрессора России за счет прибывающих с территории РФ отмобилизованных.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, фактически признавший, что его страна участвует в войне против Украины, пожаловался из-за санкций и заявил, что якобы "относился к Зеленскому, как к своему ребенку".

В ноябре в Государственной думе Российской Федерации заявили, что Украина планирует "вторгнуться" в Беларусь".

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