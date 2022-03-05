Житомир приходит в себя от обстрелов: горожане учатся жечь вражескую технику

Обстрелы в Житомирской области участились, говорят местные.

После обстрелов жилых кварталов в Житомире россияне не остановились и попали сегодня в лицей, в котором в мирное время учится полторы тысячи детей.

Об этом говорится в ТСН.

Именно в этой школе было укрытие, где скрывались от обстрелов жители окрестных домов. На этот раз воздушная тревога раздалась и люди не успели забежать в здание, как раздался взрыв. В школе в это время были только учителя, 7 человек, к счастью, все живы.

Снаряд попал прямо в центр здания, от помещения остались руины. Услышав о взрыве в лицее, где училось 1,5 тысяч учеников, к нему стали сходиться родители и дети. Не могут поверить своим глазам.

Обстрелы в Житомирской области участились, говорят местные. В городе еще даже не успели убрать обломки от пострадавших накануне домов. Тогда из-под завалов удалось спасти 12 человек.

Вместе со спасателями разбирают завалы волонтеры со всего города. Прерываются только на сирену. А пока с земли не атакуют – горожане делают коктейли молотова и учатся поджигать российские танки.