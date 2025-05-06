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Житомирский ТЦК придумал новые методы грубой мобилизации: видео совещания слили в Сеть
В Житомирском ТЦК подтвердили, что видео настоящее, но подчеркнули: обсуждались только законные методы мобилизации.
В Сеть попало видео с совещания Житомирского ТЦК. На нем участники обсуждают новые методы грубой мобилизации.
Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко.
«Говорит этот мужчина: „выбираем законные методы“. Классный метод. Уже и авто невозможно продать нормально, чтобы тебя не загребли ТЦК. Я уже давно это говорю и повторю снова. ТЦК надо расформовывать! Надо создавать нормальные и адекватные способы поощрения людей служить в армии», — акцентировал Гончаренко.
Он подчеркивает: это превратилось в охоту на людей, которые покрывают и делают вид, что ничего нет.
Реакция ТЦК
В Житомирском областном ТЦК и СП отреагировали на информацию. Там утверждают, что враг не оставляет попыток дискредитировать деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки, прибегая к информационным манипуляциям и кибератакам.
«Недавно была осуществлена хакерская атака на систему ТЦК и СП Житомирской области. В результате в сеть попала видеозапись служебного совещания должностных лиц, которая была обнародована с целью манипулирования общественным мнением, вызова возмущения в обществе, посева сомнений в законности работы ТЦК и СП и общей дестабилизации.
Комментируя инцидент, ТЦК подчеркнуло, что действует исключительно в пределах действующего законодательства Украины и способом, предусмотренным законом. Это четко отмечалось и во время служебного совещания. По данному факту назначена служебная проверка.
«Совместно со специалистами по кибербезопасности уже приняты все необходимые меры для восстановления защиты информационных систем. Призываем граждан быть бдительными: проверяйте информацию, не распространяйте сомнительный контент и помните — даже одно „незначительное видео“ может быть частью масштабной информационной атаки», — отметили в ТЦК и СП.
Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что нарушения прав человека со стороны работников ТЦК и СП приобрели системный и массовый характер. Это требует срочных решений на государственном уровне.