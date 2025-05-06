Житомирский ТЦК придумал новые методы грубой мобилизации: видео совещания слили в Сеть

Мобилизация, ТЦК / © ТСН.ua

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В Сеть попало видео с совещания Житомирского ТЦК. На нем участники обсуждают новые методы грубой мобилизации.

Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко.

«Говорит этот мужчина: „выбираем законные методы“. Классный метод. Уже и авто невозможно продать нормально, чтобы тебя не загребли ТЦК. Я уже давно это говорю и повторю снова. ТЦК надо расформовывать! Надо создавать нормальные и адекватные способы поощрения людей служить в армии», — акцентировал Гончаренко.

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Он подчеркивает: это превратилось в охоту на людей, которые покрывают и делают вид, что ничего нет.

Дата публикации 12:02, 06.05.25 Количество просмотров 45 Житормирский ТЦК обсуждает, как лучше устроить бусификацию

Реакция ТЦК

В Житомирском областном ТЦК и СП отреагировали на информацию. Там утверждают, что враг не оставляет попыток дискредитировать деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки, прибегая к информационным манипуляциям и кибератакам.

«Недавно была осуществлена хакерская атака на систему ТЦК и СП Житомирской области. В результате в сеть попала видеозапись служебного совещания должностных лиц, которая была обнародована с целью манипулирования общественным мнением, вызова возмущения в обществе, посева сомнений в законности работы ТЦК и СП и общей дестабилизации.

Комментируя инцидент, ТЦК подчеркнуло, что действует исключительно в пределах действующего законодательства Украины и способом, предусмотренным законом. Это четко отмечалось и во время служебного совещания. По данному факту назначена служебная проверка.

«Совместно со специалистами по кибербезопасности уже приняты все необходимые меры для восстановления защиты информационных систем. Призываем граждан быть бдительными: проверяйте информацию, не распространяйте сомнительный контент и помните — даже одно „незначительное видео“ может быть частью масштабной информационной атаки», — отметили в ТЦК и СП.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что нарушения прав человека со стороны работников ТЦК и СП приобрели системный и массовый характер. Это требует срочных решений на государственном уровне.