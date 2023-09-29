Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Жив или мертв: в Пентагоне прокомментировали ликвидацию командующего Черноморским флотом РФ

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1496
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Жив или мертв: в Пентагоне прокомментировали ликвидацию командующего Черноморским флотом РФ

Командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов / Фото: Фото из открытых источников

В Пентагоне пока не знают, действительно ли командующий Черноморским флотом РФ Соколов остался жив после удара по штабу.

Пентагон пока не может подтвердить или опровергнуть информацию о ликвидации командующего Черноморским флотом России Виктором Соколовым во время удара по штабу ЧФ РФ в оккупированном Севастополе.

Об этом на брифинге заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"У меня нет подтверждения. Я видела эти сообщения, но ничего не могу подтвердить", – ответила она.

Напомним, 22 сентября стало известно, что по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли удар.

В Украине официально подтвердили, что при ударе по штабу в Севастополе погиб командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов и более 30 офицеров.

В ответ 26 сентября, на совещании в Шойге показали кадры с якобы живым командующим Черноморским флотом Виктором Соколовым.

27 сентября российские пропагандисты вновь показали якобы живого Соколова. Однако мероприятие, показанное на видео состоялось еще 18 сентября, а удар по штабу ЧФ РФ был нанесен 22 сентября.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1496
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация