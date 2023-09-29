Жив или мертв: в Пентагоне прокомментировали ликвидацию командующего Черноморским флотом РФ

В Пентагоне пока не знают, действительно ли командующий Черноморским флотом РФ Соколов остался жив после удара по штабу.

Пентагон пока не может подтвердить или опровергнуть информацию о ликвидации командующего Черноморским флотом России Виктором Соколовым во время удара по штабу ЧФ РФ в оккупированном Севастополе.

Об этом на брифинге заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"У меня нет подтверждения. Я видела эти сообщения, но ничего не могу подтвердить", – ответила она.

Напомним, 22 сентября стало известно, что по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли удар.

В Украине официально подтвердили, что при ударе по штабу в Севастополе погиб командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов и более 30 офицеров.

В ответ 26 сентября, на совещании в Шойге показали кадры с якобы живым командующим Черноморским флотом Виктором Соколовым.

27 сентября российские пропагандисты вновь показали якобы живого Соколова. Однако мероприятие, показанное на видео состоялось еще 18 сентября, а удар по штабу ЧФ РФ был нанесен 22 сентября.

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