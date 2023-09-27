Жив ли командующий Черноморским флотом РФ: эксперт обратил внимание на кадр из видео

Есть серьезные сомнения, что адмирал Соколов сейчас чувствует себя хорошо.

На одном из кадров селекторного совещания у министра обороны РФ Сергея Шойгу, на котором якобы присутствовал командующий Черноморским флотом Виктор Соколов, под его головой, вероятно, не спинка кресла, а подушка больничной койки.

На это обратил внимание военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, размышляя в эфире телеканала FREEДОМ, выжил ли российский адмирал после ракетного удара по штабу.

"Почему кадр с Соколовым отличается от кадров с другими на конференц-связи. Вроде бы он не на кресле сидит, а вроде бы он на кровати лежит. Возможно, он действительно получил серьезное ранение, из-за которого не может сейчас передвигаться. Поэтому у меня серьезные сомнения, что Соколов сейчас чувствует себя хорошо”, — отметил эксперт.

Адмирал Соколов на селекторном совещании в Шойге / Фото: скриншот с видео

По его словам, российской пропаганде было выгоднее использовать какой-нибудь старый кадр, а не мучиться с такой трансляцией.

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"Мы видим эту бездарность российской пропаганды, которая пытается как-то компенсировать серьезный удар по их командному составу, осуществленному Силами обороны Украины. Вот эти попытки как-то выкрутиться из столь неудобной ситуации – они более разительно демонстрируют эту никчемность и беспомощность, чем что-либо другое”, — считает Александр Коваленко.

Напомним, в среду, 27 сентября, российские пропагандисты опубликовали еще одно видео, на котором командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов жив-здоров и даже в парадном белом мундире.

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