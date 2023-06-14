Жив-здоров: Кадыров заверил, что нашел своего соратника Делимханова

Кадыров заверил, что информация о ранении Делимханова в Украине якобы была "фейковым вбросом".

Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его соратник Адам Делимханов, попавший под обстрел на оккупированных территориях, жив и здоров.

Об этом Кадыров написал в Telegram.

Дон-дон заверил, что информация о ранении своего близкого соратника была "фейковым вбросом".

"Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации. Это насколько нужно не уважать свою аудиторию, чтобы нагло врать, заведомо зная, что ложь могут опровергнуть. А когда я подлил масла в огонь, уже авторы фейка сами поверили в свою сказку.", – написал он.

Также Кадыров опубликовал фото, где он вместе со своими соратниками Адамом Делимхановым, Магомедом Даудовым и Ахмедом Дудаевым стоят на фоне какой-то карты. Когда сделана фотография – неизвестно.

Фото: t.me/RKadyrov_95

Кроме того, "дон-дон" заверил, что боевики его подразделения "АХМАТ" находятся на своих местах, в том числе на границе России в Белгородской области.

Напомним, сегодня в Сети появилась информация о том, что на оккупированных территориях получил ранения депутат Госдумы РФ и "правая рука" главы Чечни Рамзана Кадырова — Адам Делимханов. Некоторые паблики писали даже о его ликвидации.

Сам Кадыров даже обнародовал пост, в котором заявил, что не может выйти на связь с Адамом Делимхановым.

Украинская сторона официально эту информацию пока не комментировала.

Российский подполковник Роман Веневитин, ранее плененный вагнеровцами, заявил, что местонахождение Делимханова "слили" ВСУ подчиненные Пригожина.

Спикер диктатор Путина Песков заявил, что очень встревожен новостями об исчезновении "правой руки" Рамзана Кадырова — Делимханова

Две недели назад Делимханов подверг критике владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, после того, как Пригожин едко отозвался о работе боевиков "Ахмат".