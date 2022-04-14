"Живёт в своем иллюзорном мире": военный эксперт рассказал, что может остановить Путина в Украине

"Живёт в своем иллюзорном мире": военный эксперт рассказал, что может остановить Путина в Украине

Путину безразлично на потери армии, он готов платить любой ценой, говорит Жданов.

Российский диктатор Владимир Путин может остановить только полный разгром его армии.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью OBOZREVATEL.

"Остановит только полный военный разгром. Дело в том, что руководитель Кремля не изменился. Он живет в своем иллюзорном мире. Да, он знает, что огромные потери. В начале войны, по информации разных источников, на одном из совещаний, когда Герасимов сообщил Путину о потерях, он якобы сказал: "Даже 30-50 тысяч потерь – ничто по сравнению с той ценой, которую мы получим в результате победы", — сказал Жданов.

По его словам, Путин согласен на все, чтобы добиться желаемого, и он не меняет своих задач. Поэтому, как объясняет эксперт, армейцы РФ идут в наступление на позиции ВСУ.

"Они не остановятся. Кстати, есть информация о том, что в российском генеральном штабе здравомыслящие офицеры пытаются донести до высшего руководства России, что если сейчас не остановить попытку второго наступления, можно потерять всю боеспособную часть вооруженных сил РФ. Россия может остаться без армии ", – добавил Олег Жданов.

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