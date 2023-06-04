"Живое мясо" для обороны: Жданов объяснил, кто будет "охранять" Белгородщину

В то же время, бойцы РДК предложили открыть коридоры для местных, чтобы они могли эвакуироваться на территорию Украины и таким образом спастись.

На территории Белгородской области будут находиться курсанты по военным училищам РФ. Впоследствии разведка сообщит, куда именно в Белгородской области они будут "охранять" границу.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в YouTube.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов, по словам Жданова, придерживается четкой позиции и не дает снимать ни одного солдата с фронта. Поэтому командованию РФ приходится кое-где искать "живое мясо" для обороны. Одним из таких стали курсанты военных училищ.

"Дали 200 курсантов из военных училищ. Третий курс, им записали это как стажировку. Раздали автоматы, лопаты и бросили на усиление. Где именно они появятся – посмотрим за несколько суток, когда станет понятно в ходе столкновений. Или разведка скажет на какую участок их бросили в Белгородской области", – объяснил военный эксперт.

По словам Жданова, со ссылкой на сообщения, в частности, российских пабликов, на Белгородщине также предположительно появились представители Тувы и Бурятии. И действуют они так же, как в Ирпене, Буче и других городах Киевской области во время оккупации.

"Мародерство, грабежи, изнасилования, убийства собственных граждан... Когда в Украине они были, то действовали с нашим гражданским населением как с врагом. Но там живут граждане России. И настолько это такой менталитет или порядки. Зашли в Шебекино — начали грабить дома.Кто пытается препятствовать — убивают по принципу "война все спишет", — отметил Олег Жданов.

В то же время, бойцы РДК предложили открыть коридоры для местных, чтобы они могли эвакуироваться на территорию Украины и таким образом спастись. Наша страна готова предоставить эти гуманитарные коридоры.

"Как я говорил, нам нужно быть готовыми к большой волне беженцев из РФ, когда у них там начнется. Вот первые ласточки этих беженцев могут появиться уже на территории нашей страны", – добавил Жданов.

Напомним, рейды в Белгородщину военных подразделений "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", с оружием борющихся против Кремля, свидетельствуют о попытке создать так называемую "буферную зону" на территории РФ. Об этом сказал накануне военный эксперт Александр Коваленко.

Читайте также: