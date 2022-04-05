Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Животное живое и получило новую семью: история счастливого спасения собаки в Буче

Дата публикации
Просмотры
1525
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Животное живое и получило новую семью: история счастливого спасения собаки в Буче

Полицейский спас животное.

В освобожденной от оккупантов Буче Киевской области полицейский в одном из авто нашел собаку. Правоохранитель отвез животное к ветеринару и приютил его.

Об этом сообщает зоозащитная организация UAnimals.

Киевский правоохранитель Алексей в Буче 5 апреля осматривал обстрелянный автомобиль. Там он нашел истощенную собаку, которая спала прямо на обломках стекла. Полицейский сразу же отвез животное к ветеринарам.

©

"Оказалось, что с четвероногим все в порядке и это — девочка. Полицейский решил оставить животное у себя. Теперь Буча (так его назвал новый хозяин) новый член семьи Сидоренко", — говорится в сообщении.

Напомним, в оккупированных населенных пунктах Черниговской области путинские армейцы уничтожали все на своем пути. В каждом дворе и погребе спасатели находят российские снаряды. Оккупанты убивали даже домашних животных.

Как сообщалось, некоторые села на Киевщине после обстрелов просто перестали существовать.

Читайте также:

Реакция мира на зверства в Буче (на жестовом языке)

Реакция мира на зверства в Буче (на жестовом языке)
Следующая публикация