Животное живое и получило новую семью: история счастливого спасения собаки в Буче

Полицейский спас животное.
В освобожденной от оккупантов Буче Киевской области полицейский в одном из авто нашел собаку. Правоохранитель отвез животное к ветеринару и приютил его.
Об этом сообщает зоозащитная организация UAnimals.
Киевский правоохранитель Алексей в Буче 5 апреля осматривал обстрелянный автомобиль. Там он нашел истощенную собаку, которая спала прямо на обломках стекла. Полицейский сразу же отвез животное к ветеринарам.
"Оказалось, что с четвероногим все в порядке и это — девочка. Полицейский решил оставить животное у себя. Теперь Буча (так его назвал новый хозяин) новый член семьи Сидоренко", — говорится в сообщении.
Напомним, в оккупированных населенных пунктах Черниговской области путинские армейцы уничтожали все на своем пути. В каждом дворе и погребе спасатели находят российские снаряды. Оккупанты убивали даже домашних животных.
Как сообщалось, некоторые села на Киевщине после обстрелов просто перестали существовать.
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