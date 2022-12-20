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"Животные, своих же убивают": оккупант рассказывает матери, как российская армия уничтожает свои подразделения

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
1021
Время на прочтение
1 мин
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"Животные, своих же убивают": оккупант рассказывает матери, как российская армия уничтожает свои подразделения

Скриншот с видео

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало очередной перехват разговора оккупанта с родственниками.

Военнослужащий РФ рассказал своей матери, как его армия уничтожает свои подразделения.

Об этом свидетельствует очередной перехват ГУР МО Украины.

"Это наш танк *банул 20 пацанов... Твари, своих же убивают, нах*й", — говорит солдат.

По его словам, 20 россиян "своим же танком убило", поэтому "потерь больше своих, чем от хохлов".

"Командование, хоть поймешь какое", — добавил оккупант.

Отметим, врагу   снова было не до сна во временно оккупированном Мелитополе.

Ранее в ГУР рассказали о количестве российских военных в Беларуси.

Тем временем российские оккупанты силой мобилизуют жителей Мелитополя, чтобы восполнить свои ужасные потери на фронте.

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Дата публикации
Просмотры
1021
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