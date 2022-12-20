"Животные, своих же убивают": оккупант рассказывает матери, как российская армия уничтожает свои подразделения

Военнослужащий РФ рассказал своей матери, как его армия уничтожает свои подразделения.

Об этом свидетельствует очередной перехват ГУР МО Украины.

"Это наш танк *банул 20 пацанов... Твари, своих же убивают, нах*й", — говорит солдат.

По его словам, 20 россиян "своим же танком убило", поэтому "потерь больше своих, чем от хохлов".

"Командование, хоть поймешь какое", — добавил оккупант.

Отметим, врагу снова было не до сна во временно оккупированном Мелитополе.

Ранее в ГУР рассказали о количестве российских военных в Беларуси.

Тем временем российские оккупанты силой мобилизуют жителей Мелитополя, чтобы восполнить свои ужасные потери на фронте.