"Животные, своих же убивают": оккупант рассказывает матери, как российская армия уничтожает свои подразделения

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало очередной перехват разговора оккупанта с родственниками.
Военнослужащий РФ рассказал своей матери, как его армия уничтожает свои подразделения.
Об этом свидетельствует очередной перехват ГУР МО Украины.
"Это наш танк *банул 20 пацанов... Твари, своих же убивают, нах*й", — говорит солдат.
По его словам, 20 россиян "своим же танком убило", поэтому "потерь больше своих, чем от хохлов".
"Командование, хоть поймешь какое", — добавил оккупант.
Отметим, врагу снова было не до сна во временно оккупированном Мелитополе.
Ранее в ГУР рассказали о количестве российских военных в Беларуси.
Тем временем российские оккупанты силой мобилизуют жителей Мелитополя, чтобы восполнить свои ужасные потери на фронте.
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