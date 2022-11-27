"Животные ударили по животным": в Запорожской ОВА рассказали детали ночных обстрелов армией РФ (фото)

В ночь на 27 ноября российские оккупанты ударили ракетами по пригороду Запорожья. Войска РФ ударили по агропредприятию.

Об этом сообщил Александр Старух, глава Запорожской ОВА.

Старух уточнил, что россияне направили по пригороду Запорожья две ракеты. Скорее всего, это были С-300.

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В результате атаки горела территория одного из местных агропредприятий. К счастью, люди не пострадали. Повреждены в результате обстрела только забор и здание агропредприятия.

"Этой ночью российские изверги снова нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. В результате взрывов двух ракет (вероятно, С-300) на территории одного из агропредприятий возник пожар, поврежден забор и здание. Что ж, животные ударили по животным", — написал Старух.



Напомним, ночью 21 ноября оккупанты ударили ракетами С-300 по двум селам в Запорожской области. Взрывами были разрушены и повреждены жилые дома.

А в ночь на 23 ноября российская оккупационная армия ударила ракетами С-300 по родильному отделению больницы Вольнянской Запорожской области. оккупанты впили младенца, которому было два дня. Мать осталась жива.

Кроме того, пострадали еще двое врачей. Один медик в тяжелом состоянии.

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