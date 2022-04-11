"Живой щит" для убийц: на временно оккупированных территориях россияне заставляют детей идти в школы

Страна-оккупант ставит под угрозу право на жизнь детей, гарантированное Конвенцией ООН о правах ребенка и Женевской конвенцией 1949 года о защите мирного населения во время войны.

В Донецкой области, где продолжаются интенсивные боевые действия, российские оккупанты заставляют детей идти в школу. Россияне таким образом хотят создать для себя "живой щит".

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Денисова отметила, что есть информация о том, что во временно оккупированной Волновахе российские убийцы заставляют детей возобновить учебу в школах, несмотря на интенсивные боевые действия.

"Вероятно, такие действия оккупантов направлены на усложнение операции по предстоящему освобождению города Вооруженными Силами Украины и для возможных провокаций с жертвами ради дискредитации и обвинения украинской стороны. В таком случае дети фактически станут заложниками и живым щитом для войск российского агрессора", — подчеркнула Денисова.

Омбудсмен добавила, что в соответствии со статьей 38 Конвенции ООН о правах ребенка определено, что в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву, связанной с защитой гражданского населения во время вооруженных конфликтов, государства-участники обязаны принимать все возможные меры по целью обеспечения защиты детей, затрагивающих вооруженный конфликт, и ухода за ними.

"Страна-оккупант ставит под угрозу право на жизнь детей, гарантированное Конвенцией ООН о правах ребенка и Женевской конвенцией 1949 года о защите мирного населения во время войны. Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушение прав детей РФ в Украине", — пояснила уполномоченная.

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