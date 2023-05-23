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"Живой щит": РФ создает условия для отдыха детей из других стран в Крыму

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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435
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"Живой щит": РФ создает условия для отдыха детей из других стран в Крыму

Россияне могут готовить провокацию в Крыму / Фото: Радио Свобода

Россия может прибегнуть к очередной провокации.

Украина призвала страны мира не отправлять детей на отдых в аннексированный Крым, ведь там страна-агрессорка может использовать их как живой щит.

Соответствующее заявление сделала украинская министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Крым.Реалии.

Как отметила Верещук, на сегодняшний день нет информации о том, готовы ли другие страны править своих детей на захваченный РФ полуостров.

«Я обращаюсь к правительствам иностранных государств и прошу принять неотложные меры, чтобы их граждане и тем более дети не находились на территориях, временно оккупированных РФ», – отметила она в эфире украинского национального телемарафона.

Министерша отметила пропаганду Россией летнего отдыха в Крыму.

"Я еще раз скажу, что это создание живого щита, особенно перед контрнаступлением, перед действиями, которые будут делать наши вооруженные силы", — пояснила министр.

Напомним, что во временно оккупированном Севастополе вечером, 22 мая, были слышны громкие взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
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