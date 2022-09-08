Живой щит: Верещук призвала родителей на захваченных Россией территориях не пускать детей в школы

Она сообщила, что на временно оккупированных территориях враг использует сеть школ в качестве живого щита для российской военной техники и личного состава.
оккупанты открыли школы на временно оккупированных территориях. Всячески и настойчиво убеждают родителей, что дети должны учиться очно.
Об этом заявила вице-премьер-министр — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Все это делает минобороны РФ в сговоре с местными предателями и коллаборантами. Их цель состоит в том, чтобы использовать сеть школ на ВТО как живой щит для российской военной техники и личного состава. Все достаточно просто, цинично и очень жестоко. Призываю родителей на ВТО не пускать детей в школы на очное обучение. А еще лучше – эвакуироваться на подконтрольную территорию. Если вы остаетесь на ТОТ, рано или поздно россияне используют вас как живой щит. Не надо. Пока есть возможность, выезжайте", — призывает Верещук.
Напомним, по данным американского Института изучения войны, кафиры похищают украинских детей и усыновляют в российских семьях за премии.
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