Они живут в "лагерях": на Банковой рассказали, при каком условии россияне выйдут на протест

Россияне, активно поддерживающие войну в Украине, фактически живут в "лагерях" и им крайне трудно проявлять протестные настроения, если они и есть.

В России сознательно создавали не демократическое общество, а "лагеря", в которых запрещено быть в оппозиции к режиму. Однако даже в такой среде в РФ может вспыхнуть антивоенный бунт.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире FREEДом.

По его мнению, диктаторский режим Путина последовательно уничтожал какие-либо проявления политической конкуренции, параллельно зомбируя россиян пропагандой. Именно поэтому очень мало граждан РФ еще не может думать.

"Возможно, за счет больших эксцессов в Украине, то есть тактических поражений, таких весомых, когда будет уничтожено достаточно большое количество живой силы, когда все это массово начнут хоронить там, имею в виду по всей России, тогда, возможно, там будет бунт протестного типа. Тогда низовое звено будет протестовать, ведь дети, которые должны пахать на земле, все умирают. Возможно, эти бунты начнутся в России, но в любом случае это достаточно тяжелый процесс, долгая дорога", — сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что Украине очень дорого обходится доказательство миру, что "РФ в таком виде не должна существовать".

"РФ должна существовать в других видах, как государство неимпериалистического типа, не шовинистическое, не с нацистской внутренней идеологией. У них абсолютно четкая авторитарная вертикаль. У них совершенно точно не соблюдаются права человека ни внутри, ни на внешних рынках. Это страна, которая четко готова нарушать все международные договоры и идти на любые нарушения, как мы видим по Северному потоку-1. То есть, РФ - это не страна, которая может выдерживать существование в нормальном человеческом сообществе", — заявил Подоляк.

Напомним, из России с начала года уехало более 400 тысяч человек.

Как сообщалось, в России клиент алкомаркета вызвал полицию, потому что в магазине критиковали войну.

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