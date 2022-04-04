Живые у мертвых, голод и жажда: на Черниговщине оккупанты держали в подвале более 150 заложников

Живые у мертвых, голод и жажда: на Черниговщине оккупанты держали в подвале более 150 заложников

Россияне удерживали людей в тесноте, антисанитарии и иногда, буквально на несколько часов, разрешали выходить на улицу.

В подвале школы села Ягодное на Черниговщине, оккупанты держали в заложниках одновременно более 150 гражданских, в том числе женщин и детей.

Об этом рассказал глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.

По его словам, оккупанты удерживали людей в тесноте, антисанитарии и лишь иногда, буквально на несколько часов, разрешали выходить на улицу. Тела мертвых россияне тоже не разрешали выносить, поэтому люди были вынуждены находиться рядом с трупами.

"Здесь болели и умирали. Здесь живы были рядом с мертвыми. Голод. Жажда. Страх. Боль. Отчаяние. Туалет на ведро. Удушье. Дети. Там были женщины и дети. Я поклоняюсь их мужеству и выдержке. Это ужасно. За это враг тоже обязательно ответит. Ответит по полной", — отметил Чаус.

Напомним, что для местных жителей и гуманитарных грузов возобновили сообщение с Черниговом.

Читайте также: