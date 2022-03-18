Жизнь на линии фронта: в селе Киевщины, где до оккупанта меньше 10 километров, не теряют веру в победу

Жизнь на линии фронта: в селе Киевщины, где до оккупанта меньше 10 километров, не теряют веру в победу

Люди уже привыкли к звукам взрывов и различают, когда стреляют украинцы по россиянам.

Еще недавно в этом селе на Киевщине стоял большой, вероятно, трехэтажный дом, а теперь от него остался только кирпич, дом сгорел дотла. Враг попал сюда 16 марта. От этого села к позициям российских оккупантов менее 10 километров.

Об этом говорится в ТСН.

«Школа – окна вылетели, за школой аптека, аптека была повреждена, тогда церковь там наша у моря стоит, тоже была повреждена, магазин», – показывают местные.

Один из мужчин работает в магазине куда и попал вражеский снаряд. Во время попадания боеприпаса он находился на работе. «Мы ждали здесь машину, думали будет товар у нас и так получилось, что мы, Слава Богу, отошли назад. Когда полетели эти стекла, и начал гореть соседний магазин», – рассказывает он.

Здесь хорошо слышно как работает артиллерия, но местные уже знают – это наши. Стреляют по русским оккупантам в Демидове.

Несмотря на то, что возле магазина до сих пор лежат обломки от ракеты, а сам он разрушен, здесь возобновляют работу. «Мы работаем. То, что нас разбомбили, мы убираем, готовимся к открытию», — говорят работники.

Несмотря на опасность, люди настроены оптимистично и верят в украинскую армию. А еще не забывают заботиться о животных, которых были вынуждены покинуть их хозяева.

Продуктов здесь хватает, но местные не скрывают – боятся. «Наши по ним стреляют, а они стреляли по нам», – говорят местные.

Но, вера в наших защитников у местных больше страха.

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