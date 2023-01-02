"Жизнь переоценена": пропагандист Соловьев призвал оккупантов не бояться умирать на фронте

По мнению российского "Геббельса", бояться смерти не нужно.

Скандальный российский пропагандист Владимир Соловьев отметился очередным "перлом". Он призвал россиян не бояться умирать, потому что "жизнь сильно переоценена", а "смерть – неизбежна".

Об этом Соловьев заявил в эфире своей передачи на росТВ.

"Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что неизбежно? Тем более мы же в рай попадем. Смерть – это окончание одного земного пути и начало другого", – сказал пропагандист.

По мнению российского "Геббельса", бояться смерти не нужно, ведь это все равно неотвратимо.

"Как говорил кто-то из классиков: "Жить нужно ради того, за что можешь умереть. Так и должно быть", — добавил пропагандист и заверил, что российские оккупанты на фронте якобы "четко понимают, за что воюют", ведь у них появилась мечта не материальная, а гораздо более "почетная".

Отметим, что фразу "мы попадем в рай" Соловьев позаимствовал у своего "босса" – диктатора Путина, который, комментируя угрозу ядерной войны, заявлял: "Мы (россияне. – Ред.) как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут".

Напомним, что пропагандист Соловьев призвал увеличить в РФ срок срочной службы, чтобы путинский режим смог отправлять "на мясо" российских юношей.

Ранее скандальный священник РПЦ Андрей Ткачев призвал россиян умирать в Украине, а не "под столом в блювотине".

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