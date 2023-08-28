Жизнь под обстрелами: почему жители Харьковщины отказываются от эвакуации (фото)

Многие подписали документы о том, что они остаются на свой страх и риск.

Обязательную эвакуацию из 53 населенных пунктов Купянского района объявили в Харьковской области. Села и городки ежедневно подвергаются беспощадным обстрелам, однако жители не соглашаются уезжать.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Associated Press с историями людей, которые не хотят оставлять родительские дома.

Гром минометного обстрела раздается вдали, когда 5-летний Давид подходит к матери с невинной просьбой: можно поиграть бейсбольной битой, подаренной ему родственником.

Валерия Потоцкая закатывает глаза и еще раз отказывает сыну. Это игрушка для больших детей, ссорится она. Мальчик, который даже не вздрагивает, когда неподалеку от их городка на северо-востоке Украины из пушек раздаются очередные выстрелы, надувает губы и уходит на своем велосипеде.

5-летний Давид с велосипедом возле своего дома в Купянске-Узловом, 23 августа 2023 года/Associated Press

Другие соседские дети играют на детской площадке в Купянске-Узловом, казалось бы, не замечая разворачивающейся войны в 10 километрах от них. В этом месяце украинские власти объявили обязательную эвакуацию села и трех десятков других населенных пунктов, поскольку война вернулась в Харьковскую область. Пока большинство жителей отказываются уезжать, поскольку боевые действия все ближе подступают к их домам.

"Это нормально", — говорит Потоцкая о звуках оружия, которые разрывают монотонность их повседневной жизни. Елена Канивец, сидящая рядом подруга кивает и затягивается сигаретой. "Уехать решили сильные", — говорит она.

Валерия Потоцкая занимает своего 5-летнего сына Давида возле их дома в Купянске-Узловом, 23 августа 2023 года/Associated Press

Директива об эвакуации от 10 августа касается 37 населённых пунктов, которые русские солдаты заняли в начале 18-месячной войны. В сентябре в ходе украинского контрнаступления ВСУ уволили их. Ссылаясь на попытку России вернуться в этот район, Купянская районная военная администрация приказала приблизительно 12 000 жителей искать безопасность в других местах.

Лишь несколько сотен прислушались к предупреждению. Среди тысяч не прислушавшихся некоторые парализованы сложной задачей переезда. Другие говорят, что они учли трудности перемещения и решили выдержать возобновление боевых действий. Многие подписали документы о том, что они остаются на свой страх и риск.

Детские игрушки лежат в песочнице и вокруг нее у дома Натальи Росоловой в Купянске-Узловом, Украина, 23 августа 2023 года/Associated Press

Их причины варьируются от экзистенциальных до бытовых: страх столкнуться с бедностью и одиночеством в дорогих дальних городах. Нежелание отдавать жилье, в которое они вложили свои сбережения, за переполненное убежище. Нужно иметь больше времени, чтобы убирать на огороде или ухаживать за скотом.

Город Купянск, также оккупированный россиянами более чем на полгода прошлого года, сейчас находится в состоянии частичной эвакуации. Катарина Честа, директор местной школы, сказала, что планирует оставаться на месте, даже если приказ будет распространен на весь город, потому что она устала бежать от войны.

Катарина Честа открывает двери в одном из кабинетов школы в Купянске, 23 августа 2023 года/Associated Press

Когда Россия вторглась к востоку Украины в 2014 году, Честа сбежала из портового города Мариуполь под обстрелами и оказалась в Купянске, где жили ее родители. 39-летняя женщина отказывается собирать вещи и переезжать снова.

Российская авиация часто атакует Купянск и в октябре и декабре попала в здание главной школы города, поэтому Честа готовит онлайн-программу для нового учебного года.

"Я такая, какая есть", — говорит она, сидя в своем кабинете в безупречно белом платье с элегантной прической. Некоторые люди должны остаться здесь, чтобы быть патриотами города, чтобы развивать его, чтобы выжить.

Харьковская область, граничащая с Россией, снова стала горячей точкой в середине июля. Именно тогда российские военные начали стягивать штурмовые войска, танковые подразделения и другие ресурсы в направлении Купянска, надеясь потеснить украинские войска, воюющие дальше на юг, и, по словам украинских военных, отвоевать территорию, которую Украина отвоевала.

Мужчина сидит у своего дома в Купянске-Узловом, 23 августа 2023 года/Associated Press

Украинские военные говорят, что их силы удерживают россиян от продвижения, но в окрестностях Синьковки, села, которое находится в 14 километрах от Купянска, идут интенсивные бои.

Иллюстрируя опасность для местного населения, они рассказали, что российские подразделения обстреливают объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома, охотясь на украинских солдат, скрывающихся в лесах и сельскохозяйственных угодьях. По данным Купянской военно-гражданской администрации, в результате почти постоянных обстрелов погибают несколько жителей еженедельно.

Наталья Росолова в своем доме в Купянске-Узловом, 23 августа 2023 года/Associated Press

Эвакуированных жителей размещают в приюте в Харькове, областном центре и втором по величине городе Украины. Волонтеры Красного Креста говорят, что количество просьб о переселении резко возросло в местах, подвергшихся более интенсивным бомбардировкам, но многие местные жители все еще остаются.

"Пока обстрелы не прекратятся, люди отказываются уезжать", — говорит волонтер Владимир Федуленко.

Для 70-летнего Александра Ивановича такой момент наступил, когда снаряд попал в его дом в селе Гришевка, разорвав крышу. В это время он как раз вырывал сорняки с крыльца. "Что говорить, очень больно покидать свой дом", — говорит Иван Иванович.

59-летняя Татьяна Шапавалова села в эвакуационный микроавтобус вместе со своей соседкой. Она думала, что в их части Украины будет относительно спокойно после того, как россияне покинули большую часть Харьковской области в прошлом году, но артиллерийские обстрелы 13 августа доказали, что она ошибалась.

Людмила Ермийчук, жительница села Кившаровка, попросила об эвакуации вместе со своей 84-летней матерью. Ее сестра решила остаться. "Они планируют убрать огород, а потом, возможно, поедут в Харьков", — сказала она из базы Красного Креста в Купянске.

В селах, расположенных близко к линии фронта, жители сказали волонтеру Федуленко, что не хотят покидать своих домашних животных. По его словам, они проводят большую часть времени в подвалах под разрушенными домами.

“Мне приходится говорить им: “Ваша жизнь важнее ваших кур”, – сказал он.

В Купянске-Узловом длительная война создала атмосферу, сочетающую в себе покой и смертельную опасность. Грохот артиллерийских выстрелов изредка нарушает тихий шелест листьев под поздним летним ветром. Муниципальные работники тщательно косят газон возле разбомбленных школьных построек.

Жители, прожившие в оккупации полгода, говорят, что их опыт был ужасен. "Россияне вели себя как короли", — сказала Потоцкая. Многие рассказали, что эвакуируются, если возвращение московских войск станет неизбежным, но к тому времени надеется, что украинские войска их победят.

Каневец, подруга Потоцкой, отправила своего 12-летнего сына Ярослава в 10-дневный летний лагерь на западе Украины, чтобы дать ему отдохнуть от обстрелов. Война заставила его очень быстро повзрослеть, но "у него здесь есть друзья, это его дом, поэтому я думаю, что лучше остаться", — сказала она. "Он не боится".

Елена Канивец курит сигарету у своего дома в Купянске-Узловом, 23 августа 2023 года/Associated Press

Четыре месяца назад сын Натальи Росоловой, 14-летний Дмитрий, умолял ее уехать после ночи сильных обстрелов. "Нам нужно остаться еще на время", — сказала она ему.

38-летняя Росолова вспомнила об этом разговоре, когда в их районе раздался сигнал воздушной тревоги. Она объяснила, что работает медиком и "нас здесь осталось очень мало". Пока она говорила, игрушки ее младшего сына были разбросаны в песочнице на заднем дворе. Где-то раздается звук приземления снаряда.

Наталья Росолова плачет у своего дома в Купянске-Узловом, 23 августа 2023 года/Associated Press

Если придет время, когда семье придется убегать, их чемоданы собраны и они готовы к бегству.

«Возможно, я недостаточно сильна, чтобы принимать такие сложные решения, — говорит слеза на глазах. – Но я не враг своим детям. Если нужно будет уехать, мы уедем”.

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