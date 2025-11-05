Реклама

Уникальный военный госпиталь, построенный на глубине более шести метров неподалеку от линии фронта, стал символом этой устойчивости, оказывая передовую хирургическую помощь там, где каждая минута решающая. Об этом и других объектах подземной жизни недавно рассказал мир в своем репортаже влиятельный шведский дневник Dagens Nyheter.

Инициатором создания госпиталя стал военный хирург, подполковник Роман Кузов. Столкнувшись с бюрократическими и финансовыми преградами, он обратился за помощью в частный сектор.

Его слова, приведенные в шведском издании, иллюстрируют стоящую за проектом решительность:

"Никто не верил, что это можно реализовать, и я не получил государственного финансирования. Поэтому я обратился к бизнесу".

Как отмечает Dagens Nyheter, этот призыв нашел мощный отклик. Проект был реализован благодаря финансированию украинского бизнеса. Крупнейшим инвестором, по данным издания, стала милитарная инициатива "Стальной Фронт Рината Ахметова" и компания Метинвест.

Журналисты описывают работу госпиталя так: «Раненого сначала доставляют с места поражения в так называемый пункт стабилизации, где выполняют самые неотложные, жизнеохраняющие мероприятия, а дальше — в больницу, то есть сюда. дронами – изменение в характере войны. В паре узких операционных, несколько квадратных метров каждая, можно выполнять практически любые операции.

"Если они быстро попадают к нам, то сразу получают очень высокоспециализированную помощь - мы обходим одно-два звена и выигрываем много времени. Часто это спасает жизнь", - рассказывает Кузов.

Эффективность госпиталя измеряется не только спасенными жизнями, но и холодной экономикой войны. Роман Кузов приводит впечатляющую статистику, подчеркивающую ценность инвестиции:

"Этот госпиталь стоил 20 миллионов гривен. Один погибший солдат стоит государству минимум 50".

Это не просто цифры, а свидетельство того, что спасение защитников является не только моральным императивом, но и стратегически важной задачей сохранения боеспособности страны.

Но этот проект только начало. По данным Dagens Nyheter, госпиталь в Запорожье был первым, но второй такой уже заработал в Донецкой области. Сам подполковник Кузов видит неотложную потребность в по меньшей мере двенадцати подобных медицинских центрах вдоль всей линии фронта.

Dagens Nyheter (DN), которая переводится как "Ежедневные новости", - это ведущая и крупнейшая утренняя газета Швеции, основанная в Стокгольме в 1864 году. Она считается "газетой национального значения" страны, аналогично The New York Times в США или The Guardian в Великобритании, и известна своим основательным освещением политики, культуры и международных событий.

"Стальной Фронт" - это милитарная инициатива, начатая бизнесами SCM Рината Ахметова, в частности компаниями "Метинвест" и ДТЭК, в ответ на полномасштабное вторжение России в 2022 году. Эта программа целенаправленно фокусируется на прямой помощи украинским силам обороны. Основная деятельность "Стального Фронта" заключается в производстве (с использованием собственных мощностей) и закупке и поставке военного оборудования, включая бронежилеты, мобильные стальные укрытия, фортификационные сооружения, а также в передаче армии тысяч дронов, тепловизоров и транспортных средств.