"Жизнь продолжается": в ботаническом саду Киева расцвели магнолии (фото)

"Война-войной, а магнолии в ботсаду уже распустились".
В Киеве в ботаническом саду имени Александра Фомина расцвели магнолии.
Фотографии оттуда опубликовали киевляне в Сети.
"Война-войной, а магнолии в ботсаду уже распустились", "Ай, аж сердце защемило!", "Это говорит о том, что жизнь продолжается, и весна приходит не смотря ни на что", "Фсе, пора отправляться домой", – написали украинцы под фото.
Напомним, что в Киеве на Оболони появился новый мурал с украинским флагом и военным. Мужчина словно сшивает разорванное сине-желтое знамя.
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