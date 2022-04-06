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"Жизнь продолжается": в ботаническом саду Киева расцвели магнолии (фото)

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"Жизнь продолжается": в ботаническом саду Киева расцвели магнолии (фото)

Фото: Ольга Григоренко

"Война-войной, а магнолии в ботсаду уже распустились".

В Киеве в ботаническом саду имени Александра Фомина расцвели магнолии.

Фотографии оттуда опубликовали киевляне в Сети.

"Война-войной, а магнолии в ботсаду уже распустились", "Ай, аж сердце защемило!", "Это говорит о том, что жизнь продолжается, и весна приходит не смотря ни на что", "Фсе, пора отправляться домой", – написали украинцы под фото.

Напомним, что в Киеве на Оболони появился новый мурал с украинским флагом и военным. Мужчина словно сшивает разорванное сине-желтое знамя.

Фото: Максим Музыка / ©
Фото: Максим Музыка
Фото: Ольга Григоренко / ©
Фото: Ольга Григоренко
Фото: Тамара Рогачева / ©
Фото: Тамара Рогачева

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