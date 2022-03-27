Жизнь продолжается: в Киеве заработали сотни магазинов, кофеен и парикмахерских

В приложении "Киев Цифровой" есть карта бизнеса, который сейчас работает.
В Киеве во время войны постепенно открывается бизнес. Вчера, 26 марта, в столице работало более 650 продуктовых магазинов, 300 кофеен, 360 СТО и 185 парикмахерских.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Также в субботу работали около 50 автомагазинов, 8 ярмарок, 33 рынка и другие учреждения и организации.
В КГГА напомнили, что в приложении "Киев Цифровой" есть карта бизнеса столицы, который сейчас работает. Она доступна по ссылке.
Столичные предприниматели призывают поддержать экономику. Работающие заведения обновляют на картах в приложении. Чтобы добавить информацию, нужно заполнить специальную форму.
Напомним, что диверсионно-разведывательные группы РФ пытаются прорваться в Киев. Для этого они переодеваются в гражданскую одежду.
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