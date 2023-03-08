Жизнь в оккупации: в полиции рассказали, как эвакуируют людей из горячей точки

Полиция проводит эвакуацию людей с горячих точек, не смотря на то, что это не входит в ее обязанности.

Украинские силовики будут проводить принудительную эвакуацию населения из зоны боевых действий, особенно это касается детей, даже если их родители сами откажутся уезжать.

Для таких случаев правительство утвердило отдельную процедуру — детей будут вывозить в сопровождении одного из родителей или же законного представителя, говорится в сюжете ТСН.

Согласно постановлению, родители не могут отказаться эвакуировать ребенка из зоны активных боевых действий. В настоящее время критерий о принудительной эвакуации попадает только в город Бахмут, где до сих пор остается 4 тысячи человек и 38 из них — дети.

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"Батальон перевозчиков" — так назвали люди патрульных в Луганской области. С началом полномасштабного вторжения в работу патрульных Луганщины добавилась еще и эвакуация населения с опасных территорий. Команды копов спасали людей из подвалов, под обстрелами, подвозили людям продукты. От гибели правоохранители спасли более 45 тысяч человек. Они работают и дальше.

О жизни и настроениях в оккупированных и прифронтовых городах и селах рассказал руководитель Патрульной полиции Луганской области Виктор Левченко.

"В обязанностях Патрульной полиции нет и не было эвакуации населения. Но к нашим обязанностям относится защита наших граждан и максимальная помощь им. Также для украинцев самая высокая ценность жизни. Поэтому с первых дней, когда города Луганщины начали просто уничтожать, люди погибали на улицах, руководитель Луганщины принял решение об эвакуации. Патрульная полиция максимально включилась в этот процесс с первых минут", — сказал он.

Левченко отметил, что среди патрульной полиции ни у кого не возник вопрос, зачем это нужно делать. Он заявил, что рискуя собственной жизнью полицейские ездили в самые горячие точки, чтобы спасти людей.

"Руководство также максимально поддержало эту инициативу, более того — начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков лично приезжал в Луганщину, Северодонецк, который на тот момент уже был просто уничтожен. Он также помогал с эвакуацией", — сказал Левченко.

Напомним, ранее глава Минреинтеграции Ирина Верещук объяснила, как будет работать механизм принудительной эвакуации детей из Бахмута.

Также мы информировали, что из Купянщины спасли многодетную семью, которую не могли уговорить на эвакуацию ни соцслужба, ни волонтеры.

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