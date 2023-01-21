Жизнь в состоянии войны: представитель разведки сообщил, к чему готовит Путин россиян

Хозяин Кремля осознает, что его режим будет держаться до тех пор, пока идет война в Украине.

Президент Российской Федерации Владимир Путин готовит население страны к жизни в состоянии войны. Он понимает, что пока идет эта война, держится и его режим.

Такое мнение высказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Россия уже созрела для того, чтобы готовить свое население к жизни в состоянии войны. Путин понимает, что назад дороги нет и собственно пока продолжается эта война, держится его режим и его окружение имеет возможность зарабатывать, отправляя на убой своих еще граждан", — заметил он.

По словам представителя украинской разведки, для хозяина Кремля затяжной войной есть все, что длится более трех дней, за которые планировалось "взять Киев, свергнуть законное правительство и поднять российскую трехцветную тряпку".

Андрей Юсов подчеркнул, что у Украины и всего свободного мира совершенно другая задача – как можно скорее остановить войну. Сделать же это можно только одним путем – через отвоевание территории к международно признанным границам по состоянию на 1991 год, привлечение военных преступников к ответственности, выплату репараций и реформацию РФ до состояния, когда она не будет представлять угрозу всему человечеству.

Напомним, в Кремле всерьез готовятся к атакам с воздуха на столицу Российской Федерации. В Московской области прошли тренировки подразделений противовоздушной обороны с применением батареи зенитно-ракетных систем С-300.

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