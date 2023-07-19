Жизненно необходимо: почему враг активизировался на Купянском направлении

После потери Купянска россиянам затруднительно поставлять оружие для оккупантов в захваченных частях Луганской и Донецкой областей.

Российские оккупанты пытаются перехватить инициативу на Купянском направлении, продолжая атаковать.

Почему это направление и станция Купянск-Узловая в частности, настолько важны для оккупантов, рассказал офицер Первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец, передает "Настоящее время".

Березовец считает, что станция Купянск, и находящийся чуть западнее Изюм были ключевыми точками для оккупантов.

"Поскольку это вторая по размерам железнодорожная станция в Харьковской области – крупнее только Харьков – она играла ключевую роль в вооруженных поставках в непризнанную "Л/ДНР": через нее проходило огромное количество эшелонов и с техникой, и с личным составом", – говорит военный.

По его словам, после потери Купянска россиянам затруднительно осуществлять поставки оружия своей группировке на оккупированных частях Луганской и Донецкой областей. Им нужно захватить эту станцию для того, чтобы снабжать оружием захваченные территории Луганской области.

"Им эта станция жизненно необходима. Кроме того, она играет сейчас важную роль в качестве альтернативных поставок российской группировки войск, находящейся на оккупированных территориях, в том числе южнее Запорожской и Херсонской областей. Из-за возникших сейчас проблем с Крымским мостом противник нуждается в любых альтернативных маршрутах. И именно здесь станция в Купянске является его ключевой целью", – объяснил Березовец.

Военный считает, что концентрация военных подразделений РФ на Купянском направлении преследует две цели:

попытка захвата станции Купянск-Узловая;

отвлечение подразделений украинских сил обороны на Бахмутском и Запорожском направлениях.

"Так вот для того, чтобы мы не имели возможности перебрасывать оперативные резервы для наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях, противник активизировал наступательные действия на Купянском и Лиманском направлениях, чтобы наши подразделения не могли принимать участия в наступательных действиях на южном направлении", – подытожил он.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что наступление врага на Купянском направлении пока безуспешно.

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