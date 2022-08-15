"Жмем на врага": Зеленский поблагодарил украинских артиллеристов, разведчиков и СБУ

Президент Украины сообщил о ситуации на фронте.

По словам главы государства, ход событий на передовой за прошедшие сутки не претерпел существенных изменений.

"Продолжается героическое сопротивление наших военных на Донбассе, Харьковщине. Жмем на врага на юге нашей страны", — сказал президент.

Он также поблагодарил всех тех, кто обеспечивает последовательное уничтожение командных пунктов кафиров и их складов боеприпасов.

"Хочу особо поблагодарить сегодня всех наших артиллеристов, наших разведчиков, Службу безопасности Украины и всех других, кто обеспечивает последовательное уничтожение командных пунктов оккупантов и их складов боеприпасов. Все российские террористы должны знать, что каждый метр украинской земли для них – это абсолютная опасность. Хотя как бы они пытались скрыться. Где бы это ни было. Они будут найдены и уничтожены", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 173-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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