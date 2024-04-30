Жорин назвал, какого вооружения больше всего не хватает Силам обороны

Жорин объяснил, что именно из-за дефицита снарядов к артиллерии военным очень сложно сдерживать наступление врага.

Главная проблема для Сил обороны на сегодняшний день – это нехватка не самого оружия, а снарядов. Прежде всего к артиллерийским системам.

Об этом заявил экскомандир "Азова", заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

Также читайте В НАТО заявили, что Россия значительно нарастила преимущество в артснарядах над Украиной

Жорин объяснил, что именно из-за дефицита снарядов к артиллерии военным очень сложно сдерживать наступление врага, которое он постоянно пытается осуществить.

"Из-за нехватки снарядов сначала россияне кроют артой наши позиции, а затем вражеская пехота имеет возможность к этим позициям подойти", – пояснил он.

На второе место по важности Жорин поставил бронированную технику, необходимую для продвижения, логистики и обеспечения контратакующих действий.

"Мы в Третьей штурмовой, например, очень ждем Bradle", – добавил военный.

Ранее эксперт рассказал, сколько нужно "продержаться" фронту до поступления военной техники.

Читайте также: