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Жорин назвал, какого вооружения больше всего не хватает Силам обороны

Жорин назвал, какого вооружения больше всего не хватает Силам обороны

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин / Фото: t.me/MaksymZhorin

Жорин объяснил, что именно из-за дефицита снарядов к артиллерии военным очень сложно сдерживать наступление врага.

Главная проблема для Сил обороны на сегодняшний день – это нехватка не самого оружия, а снарядов. Прежде всего к артиллерийским системам.

Об этом заявил экскомандир "Азова", заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

Жорин объяснил, что именно из-за дефицита снарядов к артиллерии военным очень сложно сдерживать наступление врага, которое он постоянно пытается осуществить.

"Из-за нехватки снарядов сначала россияне кроют артой наши позиции, а затем вражеская пехота имеет возможность к этим позициям подойти", – пояснил он.

На второе место по важности Жорин поставил бронированную технику, необходимую для продвижения, логистики и обеспечения контратакующих действий.

"Мы в Третьей штурмовой, например, очень ждем Bradle", – добавил военный.

Ранее эксперт рассказал, сколько нужно "продержаться" фронту до поступления военной техники.

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