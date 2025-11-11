Жорин о тактике мотоциклистов под Покровском: почему не стоит смеяться над "хаотическим наступлением" россиян

Покровск / © Associated Press

В соцсетях распространяется видео, вероятно сделанное россиянами, на котором зафиксировано, как войска РФ заходят в Покровск. Большинство окупантов передвигаются на мотоциклах, некоторые – на легковых автомобилях.

Заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник Максим Жорин прокомментировал эту необычную тактику, призывая не воспринимать ее легкомысленно.

Подполковник Жорин подчеркнул, что внешний "хаос" действительно является эффективным инструментом на поле боя, с которым украинской армии очень сложно бороться.

"Если кому-то смешно от видео, как 'вторая армия мира' заходит в Покровск, то здесь никакого веселого нет. То, что выглядит как хаос, действительно достаточно эффективно на поле боя," — заявил Максим Жорин.

Он пояснил, что именно тактика хаотического наступления дает врагу определенные результаты и создает большие проблемы для украинских подразделений. Хотя Россия при этом несет значительные потери, по словам военного, "им на это часто безразлично".

Ранее Financial Times сообщал, что в Покровске и в соседнем Мирнограде обострились бои. Продвижение русских войск грозит превратить эти города в плацдарм для нового наступления, а дефицит человеческих ресурсов усложняет оборону.