Жорин объяснил, что является главной целью Украины в войне

Максим Жорин.

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Подполковник ВСУ и заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин подчеркнул, что главная цель Украины в войне — уничтожение максимального количества врагов, однако не ценой жизни наших военных, а благодаря технологиям и оружию.

Об этом он рассказал в Telegram.

“Это не означает отказ от мобилизации, информационной работы, мотивации к вступлению в армию. Но за каждым дроном стоит человек. И этот человек должен воевать так, чтобы сохранять себя и собратьев”, — объяснил военный.

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По мнению Жорина, государство должно изменить подходы к ведению войны, переориентировав усилия на развитие военных технологий и развитие собственного оборонно-промышленного комплекса. В частности, речь идет о дронах, ракетах, боеприпасах и роботизированных системах.

Он подчеркнул, что украинские воины уже демонстрируют героизм, сдерживая атаки врага, который преобладает численно, но страна должна обеспечить им больше возможностей наносить поражение еще до того, как оккупанты приблизятся к позициям.

“Мы не должны вообще допускать, чтобы враг подходил к бойцу в окопе. Пехота противника должна быть поражена еще на подступах — с помощью технологий и достаточного объема вооружения”, — подчеркнул Жорин.

По его словам, именно люди — это самое ценное, что имеет Украина, и задача государства делать все, чтобы украинцы гибли как можно меньше, а враг — как можно больше.

Ранее в Третьей штурмовой рассказали, как разговоры о перемирии влияют на бойцов.