Запад не должен был разглашать разрешение на дальние удары по России – Жорин

Разрешение Украине бить по территории России западным оружием должно было быть сюрпризом для противника

Решение западных стран позволить атаковать территорию РФ ракетами большой дальности должно было остаться неразглашенным, чтобы не дать врагу возможности подготовиться.

Такое мнение высказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в Telegram.

Он подчеркнул, что одной из причин успеха любой операции является неожиданность для врага.

"Решение о разрешении Украины бить по территории России западным оружием должно быть сюрпризом для противника. Но мы уже привычно обсуждаем это публично — как и контрнаступление, как и еще кучу вопросов, которые нельзя разглашать. Благодаря этому у врага всегда есть возможность подготовиться", – говорит Максим Жорин.

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Однако заместитель командира 3-й ОШБр считает разрешение на удары вглубь территории России положительным шагом.

"Хорошо, что вообще разрешили. Плохо, что поздно и с ограничениями. Еще хуже, что всем анонсировали", – добавил военный.

Напомним, что разрешение на применение ATACMS стало ответом на неожиданное решение России ввести северокорейские войска в бой в Курской области.

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