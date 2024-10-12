Жорин: в применении пехоты тактика ВСУ порой напоминает тактику РФ

Жорин подчеркнул, что Украина должна воевать разумом, технологиями и с адекватным планированием всех своих действий.
Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин обратил внимание на проблему управления войск в ВСУ.
Об этом он написал в своем Telegram.
"Говорить о проблемах — в том числе в украинской армии — нужно, иначе очень скоро у нас будет критическая ситуация. У нас есть очевидные вопросы с управлением войск", — говорит Жорин.
По его мнению, порой тактика ВСУ сильно похожа на тактику врага в плане применения пехотных подразделений.
"Чего мы позволить себе никак не можем. Особенно учитывая степень усталости украинского пехотинца, который сегодня выполняет самую тяжелую и опасную во всем мире работу", — подчеркнул военный.
Также он подверг критике применение различных подразделений на полосах. Эти подразделения плохо взаимодействуют между собой и ими потом невозможно управлять.
"О нецелесообразности создания новых бригад вместо доукомплектования старых уже упоминал. Мы должны воевать совсем иначе. Умом, технологиями и с адекватным планированием всех своих действий", — подытожил Жорин.
Ранее военный Станислав "Осман" Бунятов резко высказался о низкой эффективности новосозданных подразделений.
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