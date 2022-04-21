Журналистка ТСН параллельно со съемкой сюжетов спасала из Бучи животных и успешно разыскивала им новых хозяев

В Буче мордовали не только людей, но и животных: их расстреливали ради забавы, они гибли под обстрелами, заброшенные и голодные бродили по улицам города.

Волонтеры, а среди них журналисты ТСН спасали животных и находили им новых хозяев.

Среди спасенных из многострадальной Бучи командой ТСН – алабаи, овчарки, пикенес и чихуахуа. Кого-то забыли, кого-то не смогли увести, кого-то сознательно оставили – они бродили по улицам города. Когда после освобождения Бучи от оккупантов туда уехала корреспондентка ТСН Юлия Кириенко, количество потерянных собак ее ошеломило.

«Впервые, когда мы заехали, я увидела овчарку с ошейником, она бегала и она была потеряна и приставала ко всем. Так получилось, что я натолкнулась на этот питомник с алабаями, там было 4 щенка и она сказала, что не может их нормально содержать и кормить, потом по дороге увидели овчарку. Затем на следующий день увидели снова увидели еще одну овчарку и пикинеса», – рассказывает журналистка.

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Целый питомник, где жило двадцать алабаев, оказался под вражеским огнем, там выживали как могли. «Я им кашу варила из пшеницы, которую только не делала и понемногу давала. Сейчас раздаю, куда мне их дальше растить, что с ними буду делать?», — тогда говорила их владелица.

Женщина чуть ли не со слезами на глазах просила спасти хотя бы самых молодых. Юля без колебаний принялась помогать. Покинутых животных мгновенно разбирали новые хозяева, или находились настоящие. «Самое интересное, что когда я опубликовала пост в Фейсбуке, что очередное животное вывезли, нашлись настоящие хозяева, которые искали три недели», — вспоминает журналистка.

Каждый из этих побитых войной псов нашел свой новый дом. «У одной из овчарок вообще есть собственный дом с металлопластиковыми окнами и дверями», – рассказывает Юлия.

Среди больших были и маленькие, и даже очень маленькие. Песика чихуахуа могли запомнить по эфирам ТСН, он появлялся в кадрах с ведущими. Его Юля тоже увезла из Бучи, а сейчас частый гость в ньюзруме ТСН. Ходит на работу со своей Татой – Татьяной Вороновой – редактором ТСН.

пресслужба каналу "1+1"

А вот грязного и изможденного пикинеса Юля нашла среди российского металлолома и оставила себе. «До него не было никому дела и я поняла, что животное нужно спасать, потому что оно там погибнет от голода и от болезней, и когда мы его вывезли, то мы его прокапывали, потому что его укусил клещ», — добавляет журналистка.

Его полечили и отмыли, и он с Юлей поехал знакомиться с другими членами своей новой семьи. Теперь собака по кличке Буч имеет целую семью.

Волонтеры спасали животных в Буче и находили им новых хозяев

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