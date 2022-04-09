Журналисты, активисты и чиновники: в Запорожской области оккупанты похитили 106 украинцев

Украинцев похитили из-за их проукраинской позиции и отказа сотрудничества с оккупантами.
В Запорожской области российские оккупанты похитили 106 человек, в том числе 23 чиновников и двух журналистов.
Об этом сообщила уполномоченная Верховная Рада по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, украинцев похитили из-за их проукраинской позиции и отказа сотрудничества с оккупантами.
Так, например, оккупанты ворвались в дом к 28-летнему крымскому татарину Асану Аблямитову, который живет в пгт Якиповка Мелитопольского района. Однако в тот момент парня там не оказалось.
О том, что происходит дома, ему сообщили соседи.
"Чтобы выяснить ситуацию, Асан позвонил по телефону отцу, но ответил один из военнослужащих и угрожая убить родителей, заставил Асана вернуться домой. После чего парня принудительно вывезли в неизвестном направлении. Уже второй день о нем нет никакой информации", — рассказала Денисова.
Кроме того, в поселке Верхний Томак оккупанты ездят по улицам, заходят в дома и спрашивают, есть ли там участники АТО/ООС.
Военные преступники РФ обыскивают помещения, бьют людей, похищают мужчин. В тоже время угрожая жителям села расправой.
"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты совершения РФ военных преступлений и нарушений прав человека в Украине", — призвала омбудсмен.
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