Журналисты CNN попали под ракетные обстрелы россиян в Запорожской области: видео

Журналисты телерадиокомпании CNN попали под российский обстрел по городу Орехов в Запорожской области. Они чуть не погибли.

Об этом стало известно из обнародованного видео CNN.

Отмечается, что под обстрел окупантов попали главный главный корреспондент CNN по вопросам международной безопасности Ник Пэйтон Уолш и его команда.

Журналисты CNN снимали материал о жизни в украинском городе, сильно подверженном атакам армии страны-агрессорки России.

После объявления об угрозе ракетного удара работники СМИ начали покидать Орехов. Во время эвакуации российская ракета упала между бронированным автомобилем журналистов и автомобилем, на котором ехал продюсер канала. В результате обстрела никто не пострадал.

Как сообщалось, на Бахмутском направлении 25 марта погиб журналист издания "Вчасно" и защитник из Донбасса Александр Цахнив. Воину было 38 лет.

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