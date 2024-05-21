Журналисты получили план наступления россиян в Харьковской области: что на самом деле планировали оккупанты

В распоряжении британского журнала The Economist оказался план наступления России на Харьковщине 2024 года. Из него следует, что россияне пытались выяснить, смогут ли они частично окружить Харьков и в частности давить на украинцев восточнее Печенежского водохранилища.

Операцию, по данным издания, планировали на 15-16 мая, но по неизвестным причинам перенесли почти на неделю. Россияне якобы определили два направления атаки по обе стороны водохранилища.

Наступление на западном направлении должно было в течение 72 часов вывести российские войска на расстояние артиллерийского выстрела от Харькова в районе села Борщева.

Но там россиян остановила элитная 92-я бригада ВСУ, которую быстро перекинули в этот район. В результате украинцы отвергли противника на 10 км от его цели.

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Издание отмечает, что если данные издания правдивы, это меняет представление о том, что после 10 мая происходило на границе Белгородской и Харьковской областей. До сих пор речь шла о плохих оборонительных укреплениях Украины на границе и о провале обороны военных одной из бригад.

На восточном направлении план России заключался в том, чтобы прорваться через Волчанск в населенный пункт Печенеги.

Сначала, говорится в статье, российские военные двигались быстро, пройдя через территорию, которую должны были заминировать и укрепить, но ни того, ни другого сделано якобы не было.

The Economist цитирует офицера украинских спецсил Дениса Ярославского. По его версии, российские военные перешли границу около 23:00 9 мая. Ярославский ожидал, что они начнут взрываться на минах, но этого не случилось.

"Им просто разрешили пройти… Мы через экраны наблюдали, как они [россияне] прорезали пограничный забор около 23:00 9 мая, и я сказал своим людям наблюдать, как они взорвутся на минах. Взрывов не было, они просто шли дальше", — утверждает Ярославский.

Из публикации следует, что российская армия продолжает готовиться к наступлению. Одна из колонн формируется на север в Судже (с другой стороны границы от Сум).

Украинская армия также готовится к новому удару восточнее Волчанска (здесь россияне могут двигаться в направлении села Белый Колодец).

Бои возобновились возле Купянска, железнодорожного узла. А 17 мая Украина фактически потеряла контроль над селом Берестово.

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Авторы материала считают, что еще рано говорить о конечных целях российской операции. И вспоминают, как недавно Путин заявил, что его "единственным намерением является создание буферной зоны между Украиной и пограничным Белгородом, настаивая на том, что "нет плана" угрожать самому Харькову".

Но это, по мнению журналистов, возможно отражает меняющиеся реалии на поле боя, а не реальные намерения.

Как пишет The Economist, многие украинские военные на Харьковщине возмущены тем, что россиянам удалось продвинуться так далеко и быстро. Многие связывают это с задержкой западной помощи, что, по их мнению, способствовало наступлению российских сил и ослабило оборону Украины.

В то же время, по мнению спецназовца Ярославского, президент Украины должен внимательнее следить за ситуацией на поле боя. Как заявил The Economist неназванный чиновник из украинского правительства, Зеленский подозревает, что от него скрывают часть информации о положении дел на фронте.

"По крайней мере, это то, что он кричит своим генералам", — сообщил источник The Economist.

Напомним, спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что наступление российской армии на Сумскую область не следует исключать. Он может состояться, чтобы отвлечь украинские силы от других участков фронта.

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