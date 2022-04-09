Журналисты показали, что осталось от недавно возобновленного аэропорта Николаева после обстрела

Даже само слово аэропорт теперь здесь можно только додумать – буквы попадали от российских ударов.

Аэропорт с нелегкой судьбой – построенный во время Второй мировой, от 80-х стоял как непригодный, недавно отремонтировали, запустили внутренний и международные рейсы и вот разрушили российские оккупанты. Это история из Николаева, там в первый день войны ударили по военному аэродрому, затем попытались захватить, и в конце концов просто разрушили гражданское аэродром.

Об этом говорится в ТСН.

Даже само слово аэропорт теперь здесь можно только додумать – буквы пали от российских ударов. «Они хотели захватить, чтобы отсаживать десант, другой они в первую ночь разбомбили в Николаеве, все, что не могут захватить, пытаются разрушить», – говорит пресс-офицер Николаевской ОГА Дмитрий Плетенчук.

Он добавляет, что так сразу и не поймешь, чем именно русские изверги ударили по терминалу. «Чем-то достаточно серьезным, видите разлет элементов фасада составляет много десятков метров», – заключает Плетенчук.

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У аэродрома непростая история. С 80-х годов аэропорт не работал. В ноябре 2018 года отсюда отправили первый авиарейс после многолетнего перерыва, еще через месяц – первый международный вылет. В феврале этого года – аэропорт обстреляли ракетами, в начале марта попытались захватить и вот сейчас разбили. «Только отремонтировали, радовались все, что у нас такой аэропорт. Больно, что война идет, аэропорт отстроим», – говорит местный оператор Юрий.

Интересно, что надписи в Николаевском аэропорту были сделаны на русском языке – вот до сих пор висит буква «И». А на сайте до сих пор можно увидеть расписание рейсов – последний прилет 24 февраля и последний вылет должен быть 25 февраля в 7:20. Здесь до сих пор сохранились тесты на "ковид" — выглядит как что-то из прошлой жизни.

Сейчас сложно передвигаться по аэропорту – все висит, торчит и сломалось. А вот единственное, что здесь осталось целым – бассейн с шариками для детей, а еще из символического, что здесь осталось – карта мира с гвоздей и синежелтыми гвоздями карта Украины.

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