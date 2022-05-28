Журналисты "Радио Свобода" попали под обстрел оккупантов в Донецкой области (фото)

Российские захватчики обстреляли журналистов около Бахмута.
Журналисты издания "Радио Свобода" попали под обстрел россиян около Бахмута Донецкой области.
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир в Facebook.
По его словам, россияне обстреляли машину 152-м снарядом.
"С ранений – взрывной волной повреждено – треснуло лобовое стекло (пустило хорошую паутинку). По кузову прошлись осколки, но так легко, что почти не заметно. Когда шлепнула ракета, я подумал что все, гайки машине. Нет. Выжила. Вынесла нас оттуда на скорости. Несемся дальше", — сообщил он.
Напомним, россияне обстреляли Чернобаевку: один человек погиб, а шестеро получили ранения.
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