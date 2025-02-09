Журналисты The Times обнародовали новые детали работы предателя Кулинича в РФ

В материале говорится, что СБУ получила доступ к массиву документов изъятых с компьютера в офисе российских спецслужб в Москве, а также при обыске квартиры шпиона в Киеве.

Авторитетное британское издание The Times опубликовало расследование о работе на ФСБ экс-руководителя крымского управления СБУ Олега Кулинича.

В материале говорится, что СБУ получила доступ к массиву документов изъятых с компьютера в офисе российских спецслужб в Москве, а также при обыске квартиры шпиона в Киеве.

Среди прочего есть фотографии и видео, где Кулинич отдыхает за границей вместе с куратором сети российских шпионов в Украине Владимиром Сивковичем, а также их переписка.

Документы подтверждают, что Кулинич имел доступ к критически важным секретным данным об обороноспособности страны, а потому был самым ценным агентом для ФСБ. В своей должности в 2020-2021 годах он фактически уничтожил контрразведывательную деятельность в Крыму.

"В апреле 2021 года он инициировал масштабные антитеррористические учения в Херсонской области, которые использовали для выявления слабых мест в обороне Украины. В первые часы вторжения он блокировал любые попытки сообщить руководство СБУ о реальной ситуации в регионе, даже больше — отобрал оружие у сотрудников СБУ", — говорится в материале.

В 2022 году СБУ задержала Олега Кулинича по подозрению в госизмене в результате спецоперации, проведенной под руководством нынешнего Председателя СБУ Василия Малюка.

Напомним, Олега Кулинича задержали 16 июля 2022 во время спецоперации ГБР и СБУ. Ему было объявлено о подозрении в госизмене и создании преступной организации, а также избрана мера пресечения — содержание под стражей. В настоящее время он находится под арестом.

Олег Кулинич заранее знал о планах России совершить нападение с временно оккупированной территории АР Крым на материковую часть Украины, но умышленно скрыл это и запретил отправлять любую документацию на этот счет в ЦУ СБУ.