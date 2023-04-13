Жуткая казнь воина ВСУ: террорист Пригожин прокомментировал, причастна ли к этому ЧВК "Вагнер"

Российский террорист опровергает причастность своих наемников к страшной расправе.
Террорист и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал жуткую казнь воина ВСУ, которой похвастались российские телеграмм-каналы. Он заявил, что мол, его боевики не имеют к этому причастности.
Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.
Террорист Пригожин заявил, что мол, его наемники не отрезали голову еще живому воину ВСУ и не хвастались своими зверствами в социальных сетях.
Заявление о причастности террористов из "Вагнера" он назвал "полным бредом, который является ложным". Также он набросился на российского правозащитника Владимира Осечкина, ранее сообщившего, что к жутким убийствам причастны именно террористы Пригожина.
Жуткая казнь воина ВСУ
Вечером, 11 апреля, российские телеграмм-каналы похвастались жуткой казнью украинского защитника. На кадрах еще живому воину ВСУ российские оккупанты отрезают голову.
Украинские власти, в частности президент Зеленский и глава МИД Кулеба, обратились к миру с призывом отреагировать на зверства, совершаемые российскими террористами вопреки всем возможным нормам международных законов. Многие страны и ООН уже осудили садизм российских террористов.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что украинская разведка предварительно установила участников и исполнителя казни украинского военнопленного. Также в ГУР уже знают место, где было совершено страшное преступление российских окупантов.
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