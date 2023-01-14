Жуткие кадры после террористического обстрела многоэтажки в Днепре: люди кричали под завалами (фото, видео)

По состоянию на 20.00 из-под завалов многоэтажки спасли 35 человек, в том числе 6 детей. Российские террористы унесли жизни пяти мирных жителей, еще 64 получили ранения.

Ужасные последствия террористического удара, нанесенного пилотом российского тяжелого бомбардировщика по жилому дому в Днепре, зафиксированные на фото и видео, никого не могут оставить невозмутимым. Целый пролет, 2 подъезда многоэтажки просто разрушены до основания. Из-под завалов долго слышались крики о помощи. К спасательной операции присоединились не только медики и работники ГСЧС, но и добровольцы – обычные жители города.

ТСН.ua собрал жуткие кадры с места трагедии и последнюю информацию о пострадавших.

В 18-подъездном панельном доме, в который попал ракетой Х-22 пилот российского тяжелого бомбардировщика, проживало более 1 100 человек.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, все подъезды, расположенные справа от места попадания, нужно будет демонтировать.

На месте попадания продолжают работать все профильные службы: спасатели, врачи, пять следственно-оперативных групп полиции, криминалистическая лаборатория, патрульные полицейские, криминалисты, кинологи.

По словам заместителя председателя ОП Кирилла Тимошенко, под завалами могли оказаться от 100 до 200 человек, 50 из них – дети.

Сразу после попадания ракеты находившиеся рядом люди слышали, как под завалами кричат люди, умоляя о помощи.

Людей, оказавшихся в ловушке на верхних этажах, снимали с помощью кранов. Они сигнализировали спасателям фонарями и мобильными телефонами.

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

“Когда видишь такие вещи на фото и видео – это одно, а вживую – уже совсем другое. Тяжелое чувство”, — говорят очевидцы.

Кроме работников ГСЧС, многие добровольцы помогают разбирать завалы. Волонтеры привозят пострадавшим теплую пищу, помогают перевезти вещи из разрушенных квартир.

Напротив разрушенного дома №118 на улице Набережная Победы, на остановке общественного транспорта развернут штаб приема обращений людей, пострадавших в результате ракетного удара.

Фото: из соцсетей

По состоянию на 20.00 было известно, что из-под завалов многоэтажки спасли 35 человек, в том числе 6 детей.

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Российские террористы унесли жизни пяти мирных жителей, еще 64 - получили ранения.

Напомним, российские оккупанты нанесли новый массированный ракетный удар по Украине 14 января. Враг попал по объектам критической инфраструктуры и по обычным жилым домам, пострадали люди.

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